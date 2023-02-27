В Самаре из-за потопа встал общественный транспорт

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Утро новой рабочей недели 27 февраля началось с непогоды и трамвайного коллапса. Кадры из разных частей города оказались в распоряжении редакции ГТРК «Самара».

Так, у большинства жителей областного центра, которые предпочитают добираться до нужной локации с помощью общественного транспорта, возникли сложности. Резкий плюс на термометре стал причиной затоплений в разных частях Самары, в том числе оказались затоплены и рельсы. Например, на улице Ново-Садовой образовалось болото.

В результате из-за транспортного коллапса многим приходилось стоять в ожидании заветного вагона трамвая более 30 минут. На остановках столпилось большое количество пассажиров.

С аналогичной ситуацией самарцы столкнулись и на улице Ново-Вокзальной, и на улице Ново-Садовой/Аминева.

Некоторым пассажирам пришлось обходить вставший в пробку транспорт через полуметровые сугробы.

Стоит отметить, что проблемы возникли и в работе автобусов. Салоны были переполнены горожанами, которые не смогли уехать до нужной точки на трамвае.

Кроме того, жителям Самары 27 февраля пришлось добираться до работы мелкими шагами, ведь улицы города превратились в ледовую арену.