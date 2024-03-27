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В Самаре из-за обрыва кабеля остановились троллейбусы на Московском шоссе

27 марта 2024 10:50
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В Самаре из-за обрыва кабеля остановились троллейбусы на Московском шоссе

Сегодня, 27 марта, из-за обрыва кабеля остановились троллейбусы на Московском шоссе.

Горожане сообщают об аналогичных проблемах и с другими видами транспорта, пишет Обоз.инфо.

В Самаре утром 27 декабря на Московском шоссе оказалось парализовано движение троллейбусов. Об этом сообщает Департамент транспорта города. 

По информации ведомства, произошло отключение напряжение в контактной сети на Московском шоссе. Проблемы были актуальны на территории от улицы Революционной до Центрального автовокзала в обе стороны.

В социальных сетях сообщают о похожих авариях и в других частях города. Например, оборвался кабель на пересечении Московского и Красноглинского шоссе. Отключены светофоры, и движение транспорта в сторону города встало. Причем оборванный кабель, по информации очевидцев, лежит прямо на проезжей части.

Транспортный коллапс пришел в Самару вместе с ухудшением погоды.

Два дня, 26 и 27 марта, из разных частей города приходит информация о том, что общественный транспорт по тем или иным причинам остановился.

Еще вчера часть улиц горда практически превратились в реки. В частности, затопило Зубчаниновское шоссе, дороги в районе ТРК «Вива Лэнд». Жители жаловались на проблемы с трамваями. На той же Ново-Садовой пути полностью ушли под воду, пассажирам приходилось спускаться в огромную лужу.

В Дептрансе также в восемь утра 27 марта сообщали о поломке трамвая №20. Он встал на улице Ново-Садовой.
Движение удалось восстановить через час.

Восстановили и движение троллейбусов, транспорт пошел по маршрутам около 10:20 27 марта.

Теги: Городской транспорт

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