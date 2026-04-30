Без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет

Король Великобритании Карл III сделал пожертвование Фонду по выживанию рыжих белок (RSST), который занимается сокращением численности серых белок. Поводом стал доклад Natural England о риске исчезновения рыжих белок в стране в ближайшие 25 лет, пишет Ура.ру.

В обращении к волонтерам фонда монарх поблагодарил их за работу и назвал «настоящими героями». Средства были направлены через его грантовый фонд, а также в виде личного пожертвования.

Параллельно в лесах на севере Англии и юге Шотландии проводят эксперимент по контролю численности серых белок. Устанавливаются специальные кормушки с утяжеленными дверцами, которые способны открыть только более крупные особи. Внутрь помещают приманку с безопасным красителем, временно окрашивающим животных, что позволяет ученым отслеживать эффективность метода.

Если эксперимент окажется успешным, к 2028 году в приманку могут добавить противозачаточное средство для сокращения популяции. Согласно опросам, около 60% жителей поддерживают такой подход, тогда как 40% выступают за отстрел.

Серые белки были завезены из Северной Америки в конце 19 века и со временем вытеснили местный вид. Они переносят заболевания, опасные для рыжих белок, и конкурируют с ними за кормовую базу.

По оценкам, в Англии осталось менее 40 тысяч рыжих белок, тогда как численность серых достигает 2,7 миллиона. Инвазивный вид ежегодно наносит лесам ущерб примерно на 37 миллионов фунтов стерлингов. Без дополнительных мер рыжие белки могут исчезнуть в Великобритании к середине века.