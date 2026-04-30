Я нашел ошибку
Главные новости:
Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
в Самаре наградили победителей всероссийского фестиваля медицинских и фармацевтических вузов
В Самаре наградили победителей всероссийского фестиваля медицинских и фармацевтических вузов
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок
21-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников
21-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников
Без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет
Без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет
В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА
Минприроды: в 2027 году будет легализован сбор редких грибов
Минприроды: в 2027 году будет легализован сбор редких грибов
В Самарском политехе проведут редизайн магистерских программ
В Самарском политехе проведут редизайн магистерских программ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.88
0.19
EUR 87.78
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок

44
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок

Резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – компания «Экзо Групп» – получила регистрационные удостоверения на аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии «ЭкзоТерапия» на территории Российской Федерации, а также в Республиках Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Документы подтверждают полное соответствие оборудования требованиям национальных систем здравоохранения указанных государств и открывают возможность его применения в медицинских учреждениях на международном уровне. Разработка предназначена для восстановления функций организма, снижения болевого синдрома и ускорения регенерации тканей. Оборудование уже применяется в реабилитации пациентов.

«Получение регистрационных удостоверений в нескольких странах – важный этап развития компании. Это подтверждает безопасность и эффективность наших технологий и открывает возможности для масштабирования решений в сфере восстановительной медицины», – сказал коммерческий директор по стратегическому развитию и планированию «Экзо Групп» Радик Айсин.

Компания «Экзо Групп» стала резидентом технопарка «Жигулевская долина» в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. Компания является участником проекта «Сколково», входит в реестр Малых технологических компаний (МТК).

«Поддержка Правительства Самарской области позволяет нашим резидентам уверенно выходить на международные рынки. И мы видим, что инновационные разработки наших производителей востребованы за рубежом. Мы продолжим оказывать необходимое содействие бизнесу для укрепления позиций на внешних рынках и расширения экспортного потенциала региона», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 году «Экзо Групп» открыла в Тольятти первую специализированную клинику инновационной физиотерапии.

Развитие технологических проектов в регионе – одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

Для резидентов «Жигулёвской долины» открывается доступ к инфраструктуре технопарка и мерам поддержки. Это размещение в полностью оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в конгресс-центре технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; персональный проектный менеджер, который помогает комфортно решать возникающие вопросы. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Жигулёвская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональный партнёром АНО «Агентство по технологическому развитию», в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Эффективно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнерами помогает сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» можно обращаться по единому номеру 8 (8482) 93-00-93.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
