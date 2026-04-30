Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок

Резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – компания «Экзо Групп» – получила регистрационные удостоверения на аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии «ЭкзоТерапия» на территории Российской Федерации, а также в Республиках Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Документы подтверждают полное соответствие оборудования требованиям национальных систем здравоохранения указанных государств и открывают возможность его применения в медицинских учреждениях на международном уровне. Разработка предназначена для восстановления функций организма, снижения болевого синдрома и ускорения регенерации тканей. Оборудование уже применяется в реабилитации пациентов.

«Получение регистрационных удостоверений в нескольких странах – важный этап развития компании. Это подтверждает безопасность и эффективность наших технологий и открывает возможности для масштабирования решений в сфере восстановительной медицины», – сказал коммерческий директор по стратегическому развитию и планированию «Экзо Групп» Радик Айсин.

Компания «Экзо Групп» стала резидентом технопарка «Жигулевская долина» в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. Компания является участником проекта «Сколково», входит в реестр Малых технологических компаний (МТК).

«Поддержка Правительства Самарской области позволяет нашим резидентам уверенно выходить на международные рынки. И мы видим, что инновационные разработки наших производителей востребованы за рубежом. Мы продолжим оказывать необходимое содействие бизнесу для укрепления позиций на внешних рынках и расширения экспортного потенциала региона», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 году «Экзо Групп» открыла в Тольятти первую специализированную клинику инновационной физиотерапии.

Развитие технологических проектов в регионе – одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым.

Для резидентов «Жигулёвской долины» открывается доступ к инфраструктуре технопарка и мерам поддержки. Это размещение в полностью оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в конгресс-центре технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; персональный проектный менеджер, который помогает комфортно решать возникающие вопросы. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Жигулёвская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональный партнёром АНО «Агентство по технологическому развитию», в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Эффективно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнерами помогает сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» можно обращаться по единому номеру 8 (8482) 93-00-93.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.