Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
в Самаре наградили победителей всероссийского фестиваля медицинских и фармацевтических вузов
В Самаре наградили победителей всероссийского фестиваля медицинских и фармацевтических вузов
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» расширяет географию поставок
21-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников
21-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников
Без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет
Без срочных действий рыжие белки исчезнут в Великобритании в течение 25 лет
В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Самарской области отменили угрозу атаки БПЛА
Минприроды: в 2027 году будет легализован сбор редких грибов
Минприроды: в 2027 году будет легализован сбор редких грибов
В Самарском политехе проведут редизайн магистерских программ
В Самарском политехе проведут редизайн магистерских программ
В Самаре наградили победителей всероссийского фестиваля медицинских и фармацевтических вузов

в Самаре наградили победителей всероссийского фестиваля медицинских и фармацевтических вузов

В Самаре завершились решающие соревнования и состоялась церемония закрытия XI Фестиваля спорта обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России с международным участием «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача». Открытие финальной части Фестиваля и первая серия соревнований стартовали в Саратове 20 апреля, а 25 апреля эстафету приняла Самара. Всего в финальных играх в двух городах приняли участие 166 команд из 35 медицинских вузов. Фестиваль включён в календарь наиболее значимых мероприятий Министерства здравоохранения РФ.

В дни фестиваля Самара и СамГМУ стали центром притяжения силы, воли и спортивного духа. Здесь встретились будущие врачи – те, кто уже сегодня выбирает путь служения людям и доказывает, что спорт – их верный спутник. В Самаре на площадках фестиваля соревновались 88 команд из 28 учебных заведений. Здесь прошли соревнования по семи видам: баскетболу, бадминтону, дартс, многоборью ГТО, настольному теннису, плаванию и фиджитал-баскетболу. В каждом виде спорта было представлено от 10 до 12 команд.

В церемониях закрытия фестиваля приняли участие ректор СамГМУ член-корреспондент Александр Колсанов, председатель Самарской Губернской Думы, почетный ректор СамГМУ, академик РАН, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков и врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства Сергей Вдовенко. На церемонии наградили победителей в командных соревнованиях.

«Для нас большая честь принимать финал фестиваля. В Самаре собрались 88 команд из 28 медицинских вузов со всей страны, а всего в финальном этапе в двух городах приняло участие более 1500 спортсменов-медиков. Спорт — это не только здоровье, но и командный дух, дисциплина, умение работать на результат. Наши студенты вновь доказали, что они талантливы во всём: и в освоении сложнейших медицинских наук, и в спорте. Благодарю всех участников, которые выступали на самарских площадках, за честную борьбу, яркие победы и незабываемые эмоции!», — прокомментировал ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

В свою очередь Геннадий Котельников отметил, что имеет непосредственное отношение к этому событию, поскольку в 2008 году был создан Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов страны, председателем которого он был избран. Советом было принято решение ежегодно проводить всероссийские соревнования по физической культуре и спорту. Так родилась хорошая традиция, а в этом году прошел уже одиннадцатый фестиваль.

«Друзья, вы по-настоящему счастливые люди. Вы приехали из разных регионов, из самых разных городов, и встретились здесь, в Самаре. Вы обрели новые знакомства, а это едва ли не самое ценное в человеческой жизни. Нам искренне приятно видеть вас, и мы желаем вам только добра. И в завершение хочу подчеркнуть: слоган нашего фестиваля выбран не случайно — «Физическая культура и спорт — это по-настоящему вторая профессия врача», — подчеркнул он.

При подведении итогов общекомандного первенства все вузы были разделены на три группы в зависимости от численности обучающихся: до 5 тысяч человек, от 5 до 8 тысяч человек и свыше 8 тысяч человек. В каждой группе определены лучшие команды.

Группа до 5000 человек:

1-е место — Смоленский государственный медицинский университет
2-е место — Ижевский государственный медицинский университет
3-е место — Тверской государственный медицинский университет и Читинская государственная медицинская академия

Группа от 5000 до 8000 человек:

1-е место — Рязанский государственный медицинский университет
2-е место — Алтайский государственный медицинский университет
3-е место — Красноярский государственный медицинский университет

Группа свыше 8000 человек:

1-е место — Уральский государственный медицинский университет
2-е место — Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет)
3-е место — Саратовский государственный медицинский университет

Поздравляя победителей и приветствуя участников, Сергей Вдовенко подчеркнул: «Пока мы молоды, проблем со здоровьем практически не замечаем. Но чем старше становимся, тем яснее понимаем: они приходят. Именно поэтому сегодня так много говорят о здоровом долголетии. Желаю вам пронести через всю жизнь ту физическую активность, которую вы демонстрируете сегодня. Оставайтесь такими же бодрыми, сильными и увлеченными. Потому что здоровый врач — это хороший специалист, способный служить людям и быть примером для своих пациентов».

От Министерства науки и высшего образования Самарской области участников поприветствовал Марк Шлеенков. Он отметил, что поддерживает слова Геннадия Котельникова о том, что каждый врач должен быть примером для своих пациентов. «Если мы хотим пропагандировать здоровый образ жизни среди студентов и их будущих пациентов, собственный пример — самый убедительный. Своей энергией, волей и честной борьбой вы показываете, что будущий врач не мыслим без физической культуры. Только здоровый специалист — и телом, и духом — способен дать пациенту самое главное: веру в выздоровление. Продолжайте в том же духе!»

Подробная информация об итогах соревнований, а также фото и видео с фестиваля доступны в официальной группе ВКонтакте

 

Фото – пресс-служба СамГМУ

Вячеслав Федорищкв поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
Вячеслав Федорищкв поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
