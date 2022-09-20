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В Самаре из строительной академии эвакуировали 200 человек

20 сентября 2022 10:25
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В Самаре из строительной академии эвакуировали 200 человек

Утром во вторник, 20 сентября, пожарные съехались по тревоге к одному из вузов Самары. Инцидент произошел в Ленинском районе.

— В 07:36 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации по адресу Молодогвардейская, 194. Пожарно-спасательные подразделения автоматически направили к месту по повышенному рангу вызова — пожар № 2. Пожарные установили, что в коридоре на пятом этаже произошло короткое замыкание электрического светильника без последующего горения. Погибших и пострадавших нет, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировали 200 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По адресу Молодогвардейская, 194 в Самаре расположена академия строительства и архитектуры, которая входит в состав СамГТУ, пишет 63.ру

Теги: ЧП

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