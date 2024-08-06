В Самаре из горящего дома на пр. Кирова эвакуировали 25 человек

68

В понедельник, 5 августа, в 17:37 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на пр. Кирова, 226А, передает пресс-служба управления.

Из-за неисправной электропроводки в одной из квартир загорелись домашние вещи. Жильцам дома потребовалась эвакуация.

"Было эвакуировано 25 человек, задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет", - рассказали в ГУ МЧС.

Пожар был ликвидирован в 18:39.На тушение пожара привлекались 34 человека и 9 единиц техники, пишет Волга Ньюс.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области