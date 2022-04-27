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В Самаре ищут двух пропавших сестер

27 апреля 2022 11:11
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В Самаре ищут двух пропавших сестер

В полицию в Самаре в сентябре 2021 года обратились представители отдела опеки и попечительства Кировского района с заявлением о том, что в июне 2021 из дома, расположенного на Аэропортовском шоссе, ушли две сестры - Ангелина и Снежана Ищенко, 2011 года рождения, и их местонахождение неизвестно. В ходе проведения проверки сотрудникам полиции поступила информация о том, что девочки, возможно, во время каникул уехали с отцом к родственникам в другой регион.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения девочек. Ориентировки с приметами и фотографиями пропавших детей переданы в ОВД и общественные организации правоохранительной направленности.

Приметы девочек: цыганской внешности, на вид 10 лет, рост 150 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черного цвета, лица смуглые.

Были одеты: летние платья, сандалии

СУ СК России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», возбуждено уголовное дело.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 8 (846) 956-07-66, 995-91-38 или в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: Полиция

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