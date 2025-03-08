В Самаре и Тольятти в один день сбили двух девочек

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7 марта на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:00 в г. Самара. Водитель 2000 г.р., управляя автомобилем Mercedes-Benz , во время движения в районе дома №252 по Московскому шоссе, допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов – девочек 2010 г.р., и 2011 г.р., которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 17:20 в Комсомольском районе г. Тольятти. Водитель 1978 г.р., управляя автомобилем Лада Ларгус, в районе дома № 12 на ул. Железнодорожной, допустил наезд на пешехода – девочку 2012 г.р., которая перебегала проезжую часть в не установленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП несовершеннолетняя госпитализирована.