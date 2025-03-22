В Самаре горит квартира на Аэродромной, 16

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Пожар произошел около 20:00 в жилом доме на улице Аэродромной, 16. На видеозаписях, опубликованных очевидцами, видно, как открытый огонь вырывается из окна на пятом этаже здания.



На месте работают пожарные, сотрудники полиции и медики. Правоохранители регулируют проезд транспорта, в том числе общественного, и обеспечивают беспрепятственное движение спецмашин к месту происшествия.



В эпицентр событий направлены ближайшие автопатрули, сотрудники следственно-оперативной группы.

Причина пожара пока неизвестна. Также не сообщается о пострадавших.

Источник: СОВА

Фото: ГУ МВД России по Самарской области