В Самаре горело заброшенное здание в Ленинском районе

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о вторник, 29 октября, загорелось заброшенное здание в Ленинском районе.

Сотрудникам ГУ МЧС России пришлось ночью выехать на Ульяновскую, 28, чтобы потушить строение. За час пожарные смогли остановить распространение пламени на площади в 100 квадратных метров, а еще через 30 минут полностью его ликвидировать. Обошлось без пострадавших. С огнем боролись 24 специалиста и 5 единиц техники.



Днем ранее в Самаре загорелось здание ресторана на 9-й просеке. Тушить пламя прибыли 92 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 53 сотрудника и 16 единиц техники, пишет Сова.