В Самаре горела многоэтажка на улице Советской Армии

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В областном центре во вторник, 14 февраля, произошел пожар в многоэтажке по улице Советской Армии, 238.

Сообщение о возгорании поступило в 10:11 утра. Выяснилось, что в квартире горят домашние вещи. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек, в 10:46 спасатели локализовали возгорание на площади 10 квадратных метров. В 10:54 была объявлена ликвидация пожара, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пишет ГТРК Самара.

«На место вызова было задействовано 9 единицы техники и 35 человек, погибших пострадавших нет», — отметили в ведомстве.