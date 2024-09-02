В Самаре горела квартира на 13 этаже дома на Советской Армии

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Ночью 2 сентября загорелась квартира на 13 этаже дома по адресу Советской Армии, 203. По данным СМИ, со ссылкой на очевидцев, там живет семья с грудным ребёнком. Спасатели эвакуировали из многоэтажки 15 человек.

— Обошлось без погибших, огонь потушили в 1:13. Горели домашние вещи на площади в 20 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь в многоэтажке тушили 33 человека и 8 единиц техники, однако почему загорелись вещи до сих пор не известно. В причинах пожара предстоит разобраться специалистам, пишет 63.ру.