В Самаре девятилетний ребенок с ровесником-пассажиром попал под машину

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10 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

На территории Куйбышевского района Самары, в 20:00, 24-летний водитель автомобиля Volvo S40, осуществляя движение по дворовому проезду, у дома № 10 по улице Центральная, допустил столкновение электросамокатом, под управлением 9-летнего несовершеннолетнего, который передвигался вместе с 9-летнем пассажиром, в нарушении п. 24.3 ПДД РФ 4.3. (движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон). Пострадавшие дети доставлены «скорой помощью» в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение.