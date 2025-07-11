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В Самаре девятилетний ребенок с ровесником-пассажиром попал под машину

11 июля 2025 09:54
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В Самаре девятилетний ребенок с ровесником-пассажиром попал под машину

10 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. 

На территории Куйбышевского района Самары, в 20:00, 24-летний водитель автомобиля Volvo S40, осуществляя движение по дворовому проезду, у дома № 10 по улице Центральная, допустил столкновение электросамокатом, под управлением 9-летнего несовершеннолетнего, который передвигался вместе с 9-летнем пассажиром, в нарушении п. 24.3 ПДД РФ 4.3. (движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон). Пострадавшие дети  доставлены «скорой помощью» в медицинское учреждение, им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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