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В Самаре демонтировали незаконный киоск

15 ноября 2021 10:50
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В Самаре демонтировали незаконный киоск

Судебные приставы Промышленного района г. Самары добились демонтажа незаконного торгового киоска.

    Районная Администрация обратилась в суд с требованием обязать освободить участок от нестационарного торгового объекта, который самовольно возведен жительницей города. Рассмотрев материалы дела, судом вынесено решение об обязании женщины произвести демонтаж киоска, незаконно занимающего земельный участок площадью 15 кв.м. Исполнительный лист направлен на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнице требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Владелицу торгового объекта предупредили о возможном применении в отношении нее мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда.

Принятые судебным приставом меры помогли должнице осознать, что, не исполняя решение суда, она лишь усугубляет ситуацию. После этого женщина произвела демонтаж торгового объекта и освободила незаконно занимаемый земельный участок площадью 15 кв.м. 

Теги: Судебные приставы

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