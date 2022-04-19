В Самаре через неделю снова загорелся дом на улице Революционной

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В Самаре во вторник утром, 19 апреля, горел дом по адресу Революционная, 94. Предыдущий пожар случился ровно неделю назад.

Огонь снова охватил второй этаж. Тушила сооружение пожарная бригада МЧС. На месте была и газовая аварийная служба. По словам очевидцев, в этом месте находятся два расселенных дома. Интересный факт – здания построены пленными немцами после Великой Отечественной войны, пишет ГТРК Самара.

О первом возгорании НИА Самара сообщала 12 апреля. Очевидец сообщил, что из-под крыши вырываются языкит пламени, позже огонь распространился по 2 этажу.

Фото: tvsamara.ru/Евгения Гаврилкова