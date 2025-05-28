В Самаре автомобилистка сбила семилетнего ребенка

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27 мая на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, погибло - 3.

В Самаре в 13:40 час. 35-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, осуществляла движение по внутридворовому проезду от улицы Аэродромная в направлении улицы Партизанская. В процессе движения водитель совершила наезд на 7-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. После обследования врачами ребенку рекомендовано амбулаторное лечение.