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В Самаре арестовали автомобиль у должника по алиментам

10 февраля 2023 10:14
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В Самаре арестовали автомобиль у должника по алиментам

Житель Советского района г. Самары задолжал своему ребенку почти 400 тысяч рублей. За неисполнение родительского долга автомобиль должника арестовали.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника о необходимости погашения задолженности и мерах принудительного взыскания, которые могут быть к нему применены в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель получили информацию, что неплательщик является собственником иномарки. Автомобиль был объявлен в розыск. Сотрудники Службы установили место нахождения транспортного средства.

В отношении имущества должника по алиментам составили акт описи и ареста. Автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации.  После подготовки документов иномарка будет передана на реализацию, а вырученные с продажи денежные средства пойдут в счет погашения долга перед ребенком.

Если должник и дальше продолжит скрываться и уклоняться от выплаты алиментов, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Избежать наказания мужчина сможет только если полностью погасит задолженность и приступит к осуществлению ежемесячных платежей ребенку.

Теги: Судебные приставы

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