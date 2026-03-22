В Самаре 25-летняя автомобилистка попала в ДТП с двумя пострадавшими

21 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Красноглинском районе г. Самары в 02:15 25-летняя женщина, управляя автомобилем Lada 212140 Нива, в районе строения 1А по ул. Лесная в пос. Винтай, при перестроении не уступила дорогу и допустила столкновение с транспортным средством Infiniti QX70, под управлением 46-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. После удара отечественный автомобиль отбросило на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием. С места ДТП водитель Нивы госпитализирована, ее пассажиру – 22-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.