22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева 22 марта рассказала, что углеводы необходимы организму для нормального функционирования.
 Температура воздуха 23 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +8, +10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
В Тольятти прошел лыжный марафон, в котором приняли участие более 440 юных динамовцев в возрасте от 8 до 18 лет.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 23 марта в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Тольяттинец не оплатил более 150 000 рублей штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами на постоянной основе проводят на территории Самарского региона мероприятия, направленные на выявление водителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

На днях в городе Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы ГАИ УМВД России по г. Тольятти остановили для проверки автомобиль Audi A6, под управлением водителя 1992 года рождения.

Полицейскими установлено, что мужчина систематически не оплачивал административные штрафы, вынесенные по правонарушениям, зафиксированным в автоматическом режиме. Общая сумма задолженности по штрафам составила более 150 000 рублей. Кроме того, у гражданина имелись иные задолженности на сумму более 1 780 000 рублей.

Судебными приставами наложен арест на транспортное средство нарушителя, которое помещено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы задолженности, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В центре внимания
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
