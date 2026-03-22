Тольяттинец не оплатил более 150 000 рублей штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами на постоянной основе проводят на территории Самарского региона мероприятия, направленные на выявление водителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.

На днях в городе Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы ГАИ УМВД России по г. Тольятти остановили для проверки автомобиль Audi A6, под управлением водителя 1992 года рождения.

Полицейскими установлено, что мужчина систематически не оплачивал административные штрафы, вынесенные по правонарушениям, зафиксированным в автоматическом режиме. Общая сумма задолженности по штрафам составила более 150 000 рублей. Кроме того, у гражданина имелись иные задолженности на сумму более 1 780 000 рублей.

Судебными приставами наложен арест на транспортное средство нарушителя, которое помещено на специализированную стоянку до полного погашения задолженности.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы задолженности, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.