В России с наступлением теплых дней ожидают очень много клещей

Эксперты отмечают, что рекордное количество паразитов ожидается из-за обильных осадков зимой.

Толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил клещей от морозов, став для них теплым убежищем. Обнаружить клеща в лесу можно уже сейчас, поскольку они просыпаются при температуре +5 градусов Цельсия. Первые особи уже появились на проталинах и готовятся к охоте. Биолог Дмитрий Сафонов подчеркивает, что уже сейчас стоит позаботиться о своей безопасности.

Паукообразные не нападают с деревьев, как многие ошибочно полагают. Они находятся внизу, караулят жертву среди травы и кустарников. Именно поэтому специалисты призывают людей не пренебрегать базовыми мерами безопасности. Важно минимизировать открытые участки тела и осматривать себя и своих близких каждые 15–20 минут на прогулке, а также тщательно осматриваться после возвращения домой. Также стоит обрабатывать одежду репеллентами или акарицидными средствами, которые отпугивают паразитов, пишет Обоз-инфо.