Сотрудники полиции разыскивают 9-летнего мальчика из Самары

Самарскими полицейскими разыскивается без вести пропавший Жуков Мирослав, 2016 года рождения, который 21 марта ушел из дома на улице Победы в Кировском районе областного центра и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 9-10 лет, рост 158 см, крепкого телосложения, волосы короткие.



Был одет в длинную куртку цвета хаки, шапку синего цвета с наклейкой оранжевого цвета в виде очков, спортивные штаны синего цвета, кроссовки коричневого цвета. Может нуждаться в медицинской помощи, не разговаривает.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.