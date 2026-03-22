Франция потеряла место в топ-3 европейских поставщиков вина в РФ

В январе 2026 года Россия сократила закупки французского вина, в результате чего Франция сместилась с третьего на шестое место в рейтинге крупнейших европейских поставщиков этого напитка в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сообщении говорится, что в январе 2026 года российские компании закупили вина из Франции на 2,2 миллиона евро, хотя в декабре 2025-го этот показатель доходил до 5 миллионов. То есть за месяц импорт сократился в 2,3 раза.

В результате Франция стала шестым крупнейшим экспортером вина из ЕС в Россию с долей в 6,4% от всех поставок, месяцем ранее страна замыкала тройку лидеров

При этом лидируют по объему поставок вина в Россию итальянские производители (37,5%). Далее идут Латвия (18,6%), Польша (15,2%), Португалия (7,6%) и Испания (6,7%).