Названы новые даты подтопления Самары из-за пика паводка 2026

В Самаре готовятся к весеннему подъёму воды. По прогнозам, пик паводка придётся на начало мая. Службы уже отработали действия на случай ухудшения ситуации.

Повышение уровня воды в Саратовском водохранилище в пределах Самары ожидается в конце апреля — начале мая. Как сообщил руководитель управления гражданской защиты города Евгений Вдовин «Самарской газете», это связано с регулированием сбросов на Жигулёвской ГЭС.

Основной пик паводка прогнозируется на период с 5 по 9 мая. При этом за последние десять лет уровень воды, как правило, не превышал 32,5 метра по Балтийской системе высот. Исключением стал 2016 год, когда показатель достиг 32,85 метра. По оценкам специалистов, текущие значения не окажут серьёзного влияния на городскую инфраструктуру. Однако локальные подтопления возможны. В зоне риска — отдельные территории Куйбышевского и Красноглинского районов.

В Куйбышевском районе при повышении уровня до 33,5–34 метров возможны подтопления улиц Окружной, Данилевского и Западной. При дальнейшем росте воды под угрозой окажутся также Халиловская, Ростовская и Алабинская. В Красноглинском районе проблемы могут возникнуть уже при отметке 30,5 метра — в районе дамбы на Красноглинском шоссе. Это может осложнить подъезд к турбазам и дачным массивам. При более высоких уровнях воды возможны ограничения проезда в районе посёлка Волжский.

Городские и региональные службы переведены в режим готовности. В марте прошли учения с отработкой сценариев паводка, включая эвакуацию населения. В случае резкого подъёма воды жителей оповестят сиренами и адресно — в зонах возможного подтопления, пишет ГТРК-Самара.