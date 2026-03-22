22 марта 2026 года стартует Областной эко-конкурс "Зимородок"
Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева 22 марта рассказала, что углеводы необходимы организму для нормального функционирования.
 Температура воздуха 23 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +8, +10°С. Ночью на дорогах местами гололедица.
В Тольятти прошел лыжный марафон, в котором приняли участие более 440 юных динамовцев в возрасте от 8 до 18 лет.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 23 марта в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Создать публичный рейтинг управляющих компаний предложили в Госдуме
в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Король Матиуш Первый»
Юрист предупредила о штрафах до 3 тыс. рублей за кормление голубей у дома
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
Названы новые даты подтопления Самары из-за пика паводка 2026

В Самаре готовятся к весеннему подъёму воды. По прогнозам, пик паводка придётся на начало мая. Службы уже отработали действия на случай ухудшения ситуации.

Повышение уровня воды в Саратовском водохранилище в пределах Самары ожидается в конце апреля — начале мая. Как сообщил руководитель управления гражданской защиты города Евгений Вдовин «Самарской газете», это связано с регулированием сбросов на Жигулёвской ГЭС.

Основной пик паводка прогнозируется на период с 5 по 9 мая. При этом за последние десять лет уровень воды, как правило, не превышал 32,5 метра по Балтийской системе высот. Исключением стал 2016 год, когда показатель достиг 32,85 метра. По оценкам специалистов, текущие значения не окажут серьёзного влияния на городскую инфраструктуру. Однако локальные подтопления возможны. В зоне риска — отдельные территории Куйбышевского и Красноглинского районов.

В Куйбышевском районе при повышении уровня до 33,5–34 метров возможны подтопления улиц Окружной, Данилевского и Западной. При дальнейшем росте воды под угрозой окажутся также Халиловская, Ростовская и Алабинская. В Красноглинском районе проблемы могут возникнуть уже при отметке 30,5 метра — в районе дамбы на Красноглинском шоссе. Это может осложнить подъезд к турбазам и дачным массивам. При более высоких уровнях воды возможны ограничения проезда в районе посёлка Волжский.

Городские и региональные службы переведены в режим готовности. В марте прошли учения с отработкой сценариев паводка, включая эвакуацию населения. В случае резкого подъёма воды жителей оповестят сиренами и адресно — в зонах возможного подтопления, пишет ГТРК-Самара.

В центре внимания
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
