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В Ростовской области тушили крупный пожар в здании «Глории Джинс»

16 мая 2022 09:57
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В Ростовской области тушили крупный пожар в здании «Глории Джинс»

 В Шахтах спустя два с половиной часа потушили крупный пожар в здании «Глории Джинс». 58 спасателей полностью ликвидировали горение около 18.00. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.


Огонь уничтожил 450 квадратных метров строения. Из-за чего начался пожар, пока не понятно. Не исключено, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Огонь вспыхнул в цехе, где проходила варка джинсовых тканей.

Ущерб от ЧП оценивается в несколько десятков миллионов рублей. К счастью, во время пожара никто не пострадал, пишет donday.ru.

Теги: Пожар

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