В Россию пытались ввести почти тонну кокаина в бананах

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области развернулись масштабные работы по обновлению сетей ресурсоснабжения
В Самарской области развернулись масштабные работы по обновлению сетей ресурсоснабжения
Повысьте узнаваемость бренда: бесплатная фотосъемка товаров для предпринимателей Самарской области
Повысьте узнаваемость бренда: бесплатная фотосъемка товаров для предпринимателей Самарской области
Фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек
Фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек
с 17 по 21 июля 2025 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, 4-й класс
С 17 по 21 июля 2025 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов, 4-й класс
В Самарской области открывается детский палаточный лагерь «Ярче»
В Самарской области открывается детский палаточный лагерь «Ярче»
Более 250 волонтеров наградят за организацию голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре
Более 250 волонтеров наградят за организацию голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в Самаре
Более 50 пешеходных экскурсий уже провели городские учреждения Самары летом
Более 50 пешеходных экскурсий уже провели городские учреждения Самары летом
В Самарской области пресекли взяточничество при выполнении строительно-монтажных работ
В Самарской области пресекли взяточничество при выполнении строительно-монтажных работ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
-0.41
EUR 91.15
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Россию пытались ввести почти тонну кокаина в бананах

16 июля 2025 14:27
140
В Россию пытались ввести почти тонну кокаина в бананах

В ходе таможенного досмотра в морском порту был задержан контейнер с бананами, в котором обнаружили 820 килограммов кокаина. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается более чем в 12 миллиардов рублей. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

«При досмотре контейнера обнаружено и изъято 820 брикетов с веществом белого цвета», — говорится в официальном telegram-канале ФТС. Операция стала возможной благодаря взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами. Иностранные коллеги сообщили российским спецслужбам о подготовке крупной поставки кокаина южноамериканской преступной группировкой.

Контейнер с бананами был тщательно досмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. В результате под полом контейнера была обнаружена скрытая полость кустарного изготовления, в которой находились 820 брикетов с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. По факту попытки контрабанды возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы, пишет Ура.ру.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
16 июля 2025, 11:03
Полицейские изъяли из квартиры 19-летней девушки в Чапаевске более 260 г криминальной «соли»
В ходе опроса девушка пояснила сотрудникам полиции, что приобрела наркотик через интернет с целью дальнейшей продажи путем тайников. Криминал
202
Благодаря сообщению неравнодушных горожан, в Тольятти изъяли мефедрон в крупном размере
11 июля 2025, 11:44
Благодаря сообщению неравнодушных горожан, в Тольятти изъяли мефедрон в крупном размере
Полицейскиеустанавливают канал поступления наркотических средств на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ. Криминал
431
В Тольятти задержали неудавшегося наркозакладчика
10 июля 2025, 12:17
В Тольятти задержали неудавшегося наркозакладчика
Задержанный - 25-летний  тольяттинец, в прошлом уже судимый за незаконный оборот наркотиков. Происшествия
478
В центре внимания
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
16 июля 2025  16:20
193 стобалльных результата: в Самарской области подвели итоги кампании ЕГЭ
123
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
16 июля 2025  13:42
В Самарской области действуют региональные меры поддержки беременных женщин и молодых мам
187
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
16 июля 2025  13:19
В Самарской области приняли решение об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
377
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
16 июля 2025  09:16
16 июля местами в Самарской области ожидается гроза, ливень
202
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
15 июля 2025  21:02
Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области
839
Весь список