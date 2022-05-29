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В России за сутки потушили 51 лесной пожар

29 мая 2022 11:47
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В России за сутки потушили 51 лесной пожар

За минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 51 природный пожар на площади 4 680 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 51 лесной пожар на площади 4 680 га», — приводит сообщение РИА Новости.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действуют 75 лесных пожаров на площади 60 359 га.

Ранее замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что количество пожаров в регионах Сибири увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, а пройденная огнём площадь — в 5,6 раза, сообщает РТ.

Теги: Пожар

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