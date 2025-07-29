В региональном управлении Росгвардии подведены полугодовые итоги работы отдела госконтроля

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В Управлении Росгвардии по Самарской области подведены итоги работы отдела государственного контроля за первое полугодие 2025 года. Он осуществляет надзор за обеспечением безопасности более 100 объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами, а также подразделений ведомственной охраны.

С начала года росгвардейцы проверили 18 объектов ТЭК, по результатам проверок выявлено 68 нарушений требований к обеспечению их безопасности и антитеррористической защищенности. Выдано 5 предписаний об устранении нарушений, 5 юридических и 2 должностных лица привлечены к административной ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

По истечении сроков ранее выданных предписаний об устранении нарушений проведены 13 внеплановых проверок объектов ТЭК, по результатам которых 8 юридических и 1 должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, за девять месяцев текущего года сотрудники Росгвардии провели 4 плановых проверки деятельности подразделений охраны, по результатам которых выявлено 8 нарушений, 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 20.8 КоАП РФ. По истечении сроков ранее выданного предписания об устранении нарушений проведены 2 внеплановые проверки, по результатам которых установлено, что нарушения обязательных требований подразделениями охраны устранены.