в пятом часу утра в селе Борское горела квартира

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Пожарные оперативно эвакуировали 6 человек, пострадал хозяин квартиры.



14 июля в 04 часа 10 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение, о том, что в селе Борское в подъезде одного из многоквартирных домов обнаружено сильное задымление.

К месту вызова незамедлительно выдвинулись огнеборцы.

По прибытии к месту пожара они установили, что дым исходит из квартиры, где обгорел натяжной потолок на площади 6 квадратных метров. В результате этого и произошло сильное задымление.

Оперативно наши пожарные создали звено газодымозащитной службы и приступили к спасательным мероприятиям. Из подъезда дома незамедлительно были эвакуированы 5 человек, один из которых несовершеннолетний.

Благодаря слаженным действиям наших огнеборцев и всех задействованных служб жизнеобеспечения задымление было ликвидировано.

Хозяин квартиры получил ожоги плеча и спины, от госпитализации отказался.

Причины пожара устанавливаются.