В прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов

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При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств.



Как избежать пожара при использовании гаджетов? Несколько простых, но очень важных правил:

применяйте сертифицированные зарядные устройства;

не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и т.д. на зарядке;

не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку;

если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети.



МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.



Ваша безопасность - ваша ответственность!