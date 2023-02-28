В прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов

При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств.
Как избежать пожара при использовании гаджетов? Несколько простых, но очень важных правил:
- применяйте сертифицированные зарядные устройства;
- не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и т.д. на зарядке;
- не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку;
- если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети.
МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.
Ваша безопасность - ваша ответственность!