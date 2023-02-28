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В прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов

28 февраля 2023 11:40
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В прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов

При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств.

Как избежать пожара при использовании гаджетов? Несколько простых, но очень важных правил:

  • применяйте сертифицированные зарядные устройства;
  • не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры и т.д. на зарядке;
  • не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку;
  • если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети.


МЧС России настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.

Ваша безопасность - ваша ответственность!

Теги: МЧС Пожар

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