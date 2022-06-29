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В прошедшие выходные дни в Самарском регионе произошло 3 несчастных случая на воде

29 июня 2022 13:39
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В прошедшие выходные дни в Самарском регионе произошло 3 несчастных случая на воде

25 июня в 20.25 в дежурную смену поступило сообщение о том, что спасателями ПСС Самарской области были проведены работы по извлечению погибшего мужчины 1981 г.р. из озера Большое в районе н.п. Жареный Бугор Красноярского муниципального района.

Еще 2 ЧП произошли в воскресенье 26 июня.

В 15.00 в дежурную смену поступило сообщение о поиске и извлечении на берег спасателями Поисково-спасательной службы погибшего мужчины 1974 г.р. Несчастный случай произошел на реке Самара в Куйбышевском районе г. Самары.

О 3-ем происшествии стало известно через 45 минут. В 15.45 спасателями Центра гражданской защиты г. Тольятти были проведены работы по извлечению из реки Волга в Комсомольском районе г. Тольятти погибшего мужчины 1978 г.р.

Профилактические мероприятия по безопасному поведению на водных объектах, проводимые специалистами Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области продолжаются, однако, не стоит забывать что несчастные случаи на воде чаще всего происходят из-за нарушения правил поведения самих отдыхающих.

Большинство людей гибнет либо из-за неумения хорошо плавать, либо из-за купания в необорудованных водоёмах. Частой причиной гибели в воде также являются переутомление, перегревание, переохлаждение, алкогольное опьянение.

Выезжая на отдых к водоему, следует соблюдать правила безопасного поведения, сообщает облМЧС.

Теги: МЧС ЧП

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