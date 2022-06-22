В Промышленном районе Самары водитель сбил пешехода

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21 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Промышленном районе г. Самары. 37-летний водитель, управляя автомобилем «Lada Kalina», двигался по проспекту Кирова. В пути следования возле дома 425к.1 допустил наезд на 53-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода. С места происшествия бригадой скорой помощи пешеход доставлен в медицинское учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.