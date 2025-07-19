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В Промышленном районе Самары ГАЗель сбила пешехода

19 июля 2025 11:20
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В Промышленном районе Самары ГАЗель сбила пешехода

18 июля на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек. 

В Промышленном районе Самары полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 14:15 час. 22-летний водитель, управляя ГАЗелью, двигался по ул. Демократическая со стороны ул. Георгия Димитрова в направлении ул. Ташкентской. В пути следования возле дома № 37 совершил наезд на 63-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пешеходу назначено стационарное лечение.

Теги: ДТП

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