В поселке Серноводск ночью загорелся автомобиль

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16 сентября в 23:26 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Серноводск.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 176 Отряда № 40 в количестве 3 человек.

К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошел наезд на препятствие с последующим возгоранием автомобиля Skoda Kodiaq.

На тушение огня был подан 1 ствол «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 00:00 возгорание было полностью ликвидировано.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал 1 человек.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"