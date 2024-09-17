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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В поселке Серноводск ночью загорелся автомобиль

17 сентября 2024 09:58
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В поселке Серноводск ночью загорелся автомобиль

16 сентября в 23:26 диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Серноводск.
На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 176 Отряда № 40 в количестве 3 человек.
К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошел наезд на препятствие с последующим возгоранием автомобиля Skoda Kodiaq.
На тушение огня был подан 1 ствол «Б».
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 00:00 возгорание было полностью ликвидировано.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал 1 человек.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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