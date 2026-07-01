В России введут сбор с проката зарубежных фильмов

В России планируют ввести обязательные отчисления от проката иностранных кинокартин. Полученные средства будут направлены на рефинансирование отечественной киноиндустрии. Об этом сообщил народный артист РСФСР, режиссер и глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

По его словам, новые меры не только обеспечат существенную финансовую поддержку российскому кинематографу, но и затронут саму процедуру допуска зарубежных лент на рынок. Помимо процента от кассовых сборов, для иностранных фильмов планируется ввести плату за так называемый «входной билет» — фиксированный сбор за рассмотрение картины перед её выходом в прокат.

«Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино», — сказал Михалков в интервью ТАСС.

Введение сборов станет лишь одним из этапов масштабного регулирования отрасли. Конкретный размер процентных отчислений от проката зарубежных лент еще предстоит определить.