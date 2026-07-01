От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром и в перовой половине дня 01.07.2026 по востоку Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее».

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»