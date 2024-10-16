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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В поселке городского типа Суходол столкнулись легковушки

16 октября 2024 12:29
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В поселке городского типа Суходол столкнулись легковушки

15 октября в 15 часов 30 минут на пульт связи пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке городского типа Суходол. На место вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40.

К месту происшествия также были направлены бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей: Renault Duster и Mitsubishi Lancer. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека, которые были госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания автомобилей.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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