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В поселке Белозерки Красноярского района горел дом, погибли два человека

10 октября 2024 10:27
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В поселке Белозерки Красноярского района горел дом, погибли два человек

9 октября в 22 часа 32 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке Белозерки на улице Автомобильной горит дом.

Прибывшими на место пожара огнеборцами было установлено, что горит дом на площади 20 квадратных метров. На борьбу с огнем оперативно было подано 3 ствола пожарных «Курс-8», работали 3 звена газодымозащитной службы, использовались 3 лестницы – палки, одна трёхколенная лестница Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
В тушении пожара участвовало 27 человек и 6 единиц техники.
Ликвидация открытого горения зафиксирована была объявлена в 23 часа 38 минут, ликвидация последствий пожара - в 1 час 7 минут.
К несчастью, при пожаре два человека погибли. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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