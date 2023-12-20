В пользу самарчанки взыскали моральный вред после ДТП

Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные инспекторы движения подарили ребятам световозвращатели и напомнили, как правильно их применять, где лучше всего размещать, а также какую пользу они приносят.
Сотрудники ГИБДД  Жигулевска  провели профилактическое мероприятие «Засветись!»
Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время.
Самарцам рассказали, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками, чтобы продлить отдых
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
«РКС-Самара»: в Ленинском районе будет временно отключено холодное водоснабжение по ряду адресов
В Самаре осудят уроженца Саратовской области за взлом онлайн-кабинетов 27 абонентов сотовой сети
В Самаре осудят уроженца Саратовской области за взлом онлайн-кабинетов 27 абонентов сотовой сети
Врач дал советы на случай ожогов при использовании фейерверков
Врач дал советы на случай ожогов при использовании фейерверков
«Ароматы авангарда»: первый в Самаре ольфакторный проект открыт
«Ароматы авангарда»: первый в Самаре ольфакторный проект открыт
В Москве построят ещё три новые линии метро
В Москве построят ещё три новые линии метро
Сладости, гаджеты и косметика: жители Самары рассказали, что хотят получить на Новый год
Сладости, гаджеты и косметика: жители Самары рассказали, что хотят получить на Новый год
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.09
-0.33
EUR 98.58
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские лютеране отметят Рождество
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре откроется выставка Сергея Ключникова «Человек и дерево»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В пользу самарчанки взыскали моральный вред после ДТП

20 декабря 2023 10:19
185
В пользу самарчанки взыскали моральный вред после ДТП

 

Судебные приставы помогли получить жительнице г. Самары компенсацию морального вреда в размере 77 тысяч рублей.

Автолюбитель из Большечерниговского района Самарской области совершил наезд на пешехода, переходящего улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травму левой голени: перелом большеберцовой и малоберцовой костей со смещением.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 года. Также он обязал виновника ДТП выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Большечерниговского района Самарской области. Мужчину о возбужденном исполнительном производстве уведомили. Однако с выплатой задолженности он не торопился.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника, что после истечения срока для добровольного исполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера. Данное предупреждение мужчина проигнорировал.  С целью восстановления прав и законных интересов пострадавшей в аварии судебный пристав-исполнитель вынес в отношении жителя Самарской области постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10,5 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник Службы наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику автотранспортного средства, а также ограничил мужчину в праве выезда за пределы России.

В результате принятых судебным приставом мер компенсации морального вреда была полностью выплачена.

 

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У новокуйбышевца за долг по алиментам арестовали иномарку
19 декабря 2023, 10:58
У новокуйбышевца за долг по алиментам арестовали иномарку
Согласно решению суда 42-летний житель Самарской области обязан был ежемесячно перечислять часть дохода на содержание своего ребенка. Происшествия
356
Самарец при перепланировке квартиры повредил фасад здания
18 декабря 2023, 10:39
Самарец при перепланировке квартиры повредил фасад здания
Он демонтировал стены, возвел крыльцо, разрушил кирпичные кладки под оконным проемом и установил козырек на фасаде дома. Происшествия
415
Школьник из Тольятти вернулся к занятиям после вмешательства судебных приставов
16 декабря 2023, 10:37
Школьник из Тольятти вернулся к занятиям после вмешательства судебных приставов
Они обязали мать ребенка осуществлять контроль за его посещаемостью и за выполнением им домашних заданий. Происшествия
663
В центре внимания
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
160
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
180
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023  11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
264
Глава региона обсудил с инициативными и неравнодушными земляками планы дальнейшей совместной работы, вопросы поддержки важных проектов, направленных на дальнейшее развитие региона.
19 декабря 2023  23:37
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с активистами волонтерских и молодежных движений региона
593
На встрече с Президентом молодые люди смогли поделиться полученным опытом и высказать предложения по усилению направлений обучения молодых специалистов.
19 декабря 2023  15:15
Победители чемпионата «Профессионалы» из Самарской области встретились с Президентом России
580
Весь список