В пользу самарчанки взыскали моральный вред после ДТП

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Судебные приставы помогли получить жительнице г. Самары компенсацию морального вреда в размере 77 тысяч рублей.

Автолюбитель из Большечерниговского района Самарской области совершил наезд на пешехода, переходящего улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травму левой голени: перелом большеберцовой и малоберцовой костей со смещением.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», и назначил наказание в виде ограничения свободы на 1 года. Также он обязал виновника ДТП выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Большечерниговского района Самарской области. Мужчину о возбужденном исполнительном производстве уведомили. Однако с выплатой задолженности он не торопился.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника, что после истечения срока для добровольного исполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера. Данное предупреждение мужчина проигнорировал. С целью восстановления прав и законных интересов пострадавшей в аварии судебный пристав-исполнитель вынес в отношении жителя Самарской области постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10,5 тысяч рублей. Кроме того, сотрудник Службы наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику автотранспортного средства, а также ограничил мужчину в праве выезда за пределы России.

В результате принятых судебным приставом мер компенсации морального вреда была полностью выплачена.