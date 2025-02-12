В пользу работника с самарской организации взыскали полумиллионный долг по зарплате

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В пользу проектного специалиста одной из организаций г. Самары судебные приставы взыскали начисленную ему, но не выплаченную заработную плату.

Суд обязал одну из проектных организаций в г. Самаре выплатить бывшему сотруднику начисленную ему, но не выданную заработную плату, а также неустойку за каждый день задержки. Исполнительный лист о взыскании с организации 537 тысяч рублей поступил в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.

На основании полученного документа сотрудники органов принудительного исполнения возбудили в отношении должника соответствующее исполнительное производство. В рамках него на принадлежащее организации имущество был наложен арест. Также в отношении принадлежащих фирме транспортных средств судебными приставами было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия.

Возможность лишиться имущества побудила должника полностью погасить долг по заработной плате.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.