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В Похвистневском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме

31 июля 2024 13:17
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В Похвистневском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме

Горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

Сегодня утром в 7 часов 37 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице Орликова из квартиры идет дым.
К месту пожара были направлены два пожарных расчета и автолестница пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35, а также добровольная пожарная команда города Похвистнево.
По прибытии пожарных расчетов было установлено, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома на 1 этаже горят домашние вещи на площади 15 квадратных метров.
Оперативно были созданы 2 звена газодымозащитной службы, на тушение пожара поданы 2 ствола «Б».
В 7 часов 52 минуты пожар был локализован, в 8 часов 2 минуты - объявлена ликвидация открытого горения, в 9 часов 4 минуты - ликвидация последствий пожара.
Причина пожара устанавливается.

Обошлось, к счастью, без жертв.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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