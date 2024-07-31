В Похвистневском районе ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме

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Горели домашние вещи на площади 15 квадратных метров.



Сегодня утром в 7 часов 37 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице Орликова из квартиры идет дым.

К месту пожара были направлены два пожарных расчета и автолестница пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35, а также добровольная пожарная команда города Похвистнево.

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома на 1 этаже горят домашние вещи на площади 15 квадратных метров.

Оперативно были созданы 2 звена газодымозащитной службы, на тушение пожара поданы 2 ствола «Б».

В 7 часов 52 минуты пожар был локализован, в 8 часов 2 минуты - объявлена ликвидация открытого горения, в 9 часов 4 минуты - ликвидация последствий пожара.

Причина пожара устанавливается.

Обошлось, к счастью, без жертв.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"