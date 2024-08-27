В Похвистневском районе горело сено

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Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали возгорание на площади 500 квадратных метров.



26 августа 17:42 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Малый Толкай горит заброшенная ферма.

К месту пожара были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 102, 103 и 155 Отряда № 35, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Малый Толкай.

Прибыв на место вызова, огнеборцы установили, что горит сено в неэксплуатируемом строении на площади 500 квадратных метров, существует угроза распространения огня на большую площадь.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 4 ствола «Б».

В 18:40 пожар был локализован, а в 18:50 - объявлена ликвидация открытого горения. В 2:50 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"