В Похвистневском районе горел дом, погиб человек

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7 апреля в 16:35 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Новая Точка горит дом.

Незамедлительно к месту вызова были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 102 Отряда № 35 и общественное учреждение «Объектовая добровольная пожарная команда филиала ООО «Газпром».

По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на площади 50 квадратных метров.

Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».

В 17:03 была объявлена локализация пожара, в 17:36 - ликвидация открытого горения, а в 19:40 - ликвидация последствий пожара.

К сожалению, при пожаре погиб один человек.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"