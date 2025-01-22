В Похвистневском районе горел дом на площади 35 кв. метров, погиб человек

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Двенадцать человек личного состава работали на месте пожара.

Сегодня в 9:30 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Ягана Ту горит дом.

Оперативно на место пожара выдвинулись три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 Отряда № 35.

Уже на месте, проведя разведку, начальник караула сообщил, что открытым пламенем горит частный жилой на площади 35 квадратных метров, кровля и потолочное перекрытие частично обрушены.

На тушение пожара незамедлительно были поданы 2 ствола «Б», сформированы два звена газодымозащитной службы.

В 9:55 была объявлена локализация пожара, в 10:12 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 12:40 зафиксирована ликвидация последствий пожара. В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава, 3 единицы пожарной техники.

К сожалению, погиб 1 человек.

Причина пожара устанавливается.