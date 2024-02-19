В Похвистнево горела баня на 36 кв. метрах

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16 февраля в 21 час 11 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на улице Ново-Полевая города Похвистнево горит баня. Согласно расписанию выезда, к месту пожара были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 и работники добровольной пожарной команды города Похвистнево.

В 21 час 20 минут расчеты прибыли к месту происшествия. По прибытии было установлено, что горит деревянная баня, предварительная площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Имелась угроза распространения огня на соседние постройки. Руководителем тушения пожара оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение очага пожара и защиту близ расположенных построек были задействованы 2 ствола «Б». В 21 час 24 минуты удалось остановить распространение огня, в 21 час 31 минуту была объявлена ликвидация открытого горения, а в 22 часа 40 минут - ликвидация последствий пожара. В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава, 3 единицы техники пожарной техники. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"