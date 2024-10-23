В Похвистнево горел дом на 45 кв. метрах

137

22 октября в 17:07 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице 1 Венера горит дом.



По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом на площади 45 квадратных метров, есть угроза распространения огня на большую площадь.

Оперативно было создано два звена газодымозащитной службы.

На тушение пожара было подано 2 ствола «Б» и 1 ствол «А».

В 17:20 пожар был локализован. В 17:30 объявлена ликвидация открытого горения, а в 19:02 - ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"