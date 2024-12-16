В Похвистнево горел дом. Есть погибший

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Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров.



14 декабря в 6:11 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на улице Рабочей горит дом.

Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35, пожарной части № 167 ООО «Промгазсервис» и добровольная пожарная команда города Похвистнево.

По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горит частный жилой дом на площади 50 квадратных метров.

Оперативно было создано два звена газодымозащитной службы, на тушение поданы 3 ствола «Б».

В 7:02 была объявлена локализация пожара, в 7:28 - ликвидация открытого го

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"