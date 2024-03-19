В Переволоках на пожаре один человек пострадал, двоих спасли

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19 марта в 1 час 50 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Переволоки горит дом. На место пожара были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательных частей №№ 174,185 пожарно-спасательного отряда № 47, пожарно-спасательной части № 147 пожарно-спасательного отряда № 30, пожарно-спасательной части № 173 пожарно-спасательного отряда № 37, пожарно-спасательной части № 96, 85 пожарно-спасательного отряда № 7 федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит дом на площади 50 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1- БИС. В тушении пожара принимали участие 21 человек, 7 единиц техники, работали 4 звена газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы четыре ствола «Б». Один человек получил травмы, двое были спасены. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"