В Отрадном отец игнорировал то, что сын не ходит в школу

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Житель г. Отрадного легкомысленно отнеся к вопросу воспитания ребенка, в результате чего последний перестал посещать учебное заведение и готовиться к выпускным экзаменам.

В суд поступил иск в отношении мужчины, должным образом неисполняющего обязанностей по воспитанию, обучению и развитию своего несовершеннолетнего ребенка. Рассмотрев материалы дела, суд обязал отца обеспечить получение ребенком основного общего образования. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов г. Отрадного.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель проводила разъяснительные беседы с родителем о необходимости посещения мальчиком школы, тем более, что ребенку в этом году предстоит сдавать выпускные экзамены. Однако отец продолжал вести асоциальный образ жизни и игнорировать решение суда. Тогда сотрудником Службы был предпринят комплекс мер, в том числе ограничение должника в праве выезда за пределы Российской Федерации и вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора.

Принятые меры на должника не подействовали – он продолжал уклоняться от исполнения решения суда. В результате в отношении отца был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Игнорирование родительских обязательств обернулось для отца наказанием в виде административного штрафа. Если в ближайшее время мужчина не обеспечит получение ребенком основного общего образования, в отношении него будет снова составлен административный протокол.