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В Отрадном изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 215 тысяч рублей

22 марта 2025 11:55
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В Отрадном изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке превышает 215 тысяч рублей

В марте текущего года оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Отрадному во время  оперативно-разыскных мероприятий на территории города на одной из улиц в ночное время заметили мужчину в одежде черного цвета, который быстрым шагом передвигался между домов.

Полицейские остановили прохожего, представились и попросили предоставить документы для проверки. Во время общения оперуполномоченные выявили у ранее судимого за хранение наркотиков местного жителя признаки наркотического опьянения и направили его в медицинское учреждение для освидетельствования, от которого он отказался.

Полицейские в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины и осмотр его квартиры, обнаружили и изъяли 80 свертков с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что в свертках – запрещенные вещества, которые он приобрел для распространения через тайники – закладки.

Проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что оперуполномоченные изъяли у злоумышленника метадон в крупном размере, общей массой около 24 граммов. По данным полицейских стоимость изъятого наркотика на черном рынке может превышать 215 тысяч рублей.

Допрошенный в качестве подозреваемого в приготовлении к преступлению, предусмотренном  п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ, местный житель пояснил, что о незаконном способе заработка узнал из анонимного сообщения в одном из месенджеров. Не имея желания работать после освобождения из мест лишения свободы, связался с «работодателем», получил инструкции, наркотики и хотел распространить их наркозависимым. Противоправный умысел не довел до конца, так как его задержали полицейские.

По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также происхождение и канал поставки изъятых веществ.

Кроме того, правонарушителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей.

Законодателем за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Теги: Стоп Наркотик

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